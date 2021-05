VIDÉO - Barbara Pravi finit 2e de l'Eurovision 2021 : revivez son intense prestation de "Voilà"

Les applaudissements ont été vifs à l'issue de sa prestation. Le jury de professionnels des 39 pays participants et le public ont aussi été touchés et l'ont classée deuxième derrière les rockeurs italiens de Måneskin. Barbara Pravi faisait figure de favorite de la compétition depuis plusieurs semaines. Un statut qu'elle avait un peu de mal à assumer. "C'est un concours et je déteste les notes depuis l'école. Moi dans un concours, déjà, c'est bizarre", avait-t-elle répondu à l'AFP cette semaine. "Ce que je trouve formidable, c'est que c'est une chanson en français, qui s'inscrit dans une tradition française et que les bookmakers - des gens du monde entier, donc - la mettent très haut dans leur classement", avait-elle ajouté. Et de conclure : "Ça veut dire que j'ai réussi mon pari. La musique, c'est avant tout une bonne dose d'émotion, il n'y a pas de langue pour ça". Elle offre à la France son meilleur classement depuis Amina il y a 30 ans.