Belmondo, l'as des cascades

Lucie Jan a 27 ans. Elle est diplômée d'une école de théâtre. Et elle vient d'intégrer une formation de cascadeuse avec son idole pour modèle. "On s'inspire tous de tout le monde", confie la comédienne. En 1987, le tennisman Boris Becker, en bout de course, était comme aimanté, pour sa part, vers la loge de Jean-Paul Belmondo. L'acteur était de toutes les tribunes : à Roland-Garros avec ses amis, à la Formule 1 pour encourager son fils pilote et au football pour se remémorer sa jeunesse.