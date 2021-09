Belmondo, un homme de clan

Il portait les films sur son seul nom, mais à chaque fois lors des tournages, il prenait bien soin d'emmener ses vieux copains, rencontrés pour beaucoup dès le conservatoire en 1952. "On a une génération où on s'est vraiment trouvé Rochefort, Marielle... Et on a eu des atomes crochus tout de suite, on est devenus copains tout de suite. Et après, on ne s'est jamais quitté où il n'y a jamais d'embrouille, on ne s'est jamais disputé", racontait Jean-Paul Belmondo dans un entretien.