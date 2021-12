Bilal Hassani en Madone : la SNCF et la RATP n'afficheront pas le dernier numéro de "Têtu"

CENSURE – Mediatransports, la société qui gère l’espace publicitaire dans les gares parisiennes, refuse d’afficher la dernière une du magazine "Têtu". Le chanteur Bilal Hassani y apparaît dans une pose mystique jugée contraire à ses règlements.

Bilal Hassani a dansé devant 4 millions de téléspectateurs pendant 11 semaines sur TF1. Mais on ne le verra pas dans les gares parisiennes. Désigné personnalité de l’année par le magazine Têtu, le finaliste de "Danse avec les stars" pose en Une d’un numéro événement habillé en Madone. L’auréole, les doigts levés, le regard tourné vers le ciel… Une atmosphère mystique non règlementaire, selon Mediatransports. La société, qui gère l’espace publicitaire de la RATP et de la SNCF, a en effet retoqué le visuel en question. "Dans nos contrats avec les opérateurs de transports et en l’espèce la SNCF et la RATP, il nous est impossible d’afficher des visuels où sont présentes des références religieuses", s’est justifiée la société auprès du site Arrêt sur images.

Hasard ou coïncidence, la publication le 19 novembre dernier de la Une de Têtu sur le compte Twitter du magazine avait déclenché un flot d’insultes. "On voit une grande confusion, avec beaucoup de comptes qui pensaient sincèrement qu’on n’avait pas le droit de représenter Marie ou Jésus dans la religion chrétienne", avait réagi auprès de Charlie Hebdo le rédacteur en chef du trimestriel, Thomas Vampouille. Ce dernier a de nouveau défendu son choix ce mercredi sur le plateau de "Touche pas à mon poste" sur C8. "L’idée c’est de faire un pont entre les gens. On n’est pas là du tout pour diviser les croyants des non-croyants, les homos des non homos, les garçons virils les garçons folles", a-t-il expliqué. "Bilal justement c’est ça qu’il incarne et qu’il a incarné dans une émission populaire diffusée en prime time."

En vidéo VIDEO LCI PLAY - Bilal Hassani, l'interview : "Mon apparence, c’est un moyen d’exister plus fort et plus fièrement"

Le chanteur n’a pas réagi publiquement à la polémique. Premier candidat de Danse avec les stars de sexe masculin à se produire avec un homme, il expliquait la signification de son look dans l’interview qu’il a accordé à LCI au début de la saison. "La personne qu’on voit sans la perruque, la tenue, le maquillage, ce Bilal-là existe mais très timidement", confiait-il. "Et ce que j’ai fabriqué avec mon apparence, c’est une sorte d’armure, en fait. C’est un moyen pour moi d’exister plus fort et plus fièrement."

Jérôme Vermelin

