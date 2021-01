VIDÉO - "Bonne année Bastia !" : surprise, Chuck Norris adresse ses vœux aux Corses

Non, vous ne rêvez pas ! Grand maître des arts martiaux, superstar du cinéma d’action et héros de la série Walker, Texas Ranger, longtemps diffusée sur TF1, Chuck Norris adresse ses vœux aux habitants de Bastia dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Et plus particulièrement aux habitants de la ville corse qui ont eu l’idée en surfant sur le site Cameo.com qui permet, moyennant finances, de faire enregistrer un message à de nombreuses célébrités.

"Salut Bastia, je vous souhaite une bonne année !", lance Chuck Norris, face caméra, dans cette course séquence postée sur la page Facebook des commerçants de la ville. "Et comme vous dites chez vous :'Pace e salute !'. En 2021, continuez à soutenir les petits commerces et les commerces locaux. Sachez que vous êtes approuvés par Chuck Norris. Et souvenez-vous : les yeux du ranger sont sur vous !"