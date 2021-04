VIDÉO - Brahim Bouhlel, héros de la série "Validé", emprisonné au Maroc pour une vidéo jugée insultante

J’ai essayé d’être drôle et je reconnais que je me suis totalement planté

La polémique grimpe sur les réseaux sociaux, forçant les trois hommes à présenter leurs excuses. "Ma volonté n’était autre que de me moquer des gens qui véhiculent ces clichés. J’ai essayé d’être drôle et je reconnais que je me suis totalement planté", déclare Brahim Bouhlel qui fait son mea culpa dans deux posts Instagram. "J’aime profondément ce pays et ses habitants. Je passe chaque jour du temps avec les enfants qui apparaissent sur cette vidéo. Ce soir je suis complètement effondré en prenant conscience du mal que j’ai fait. C’est pour ça que je vous demande sincèrement pardon", poursuit-il.

Hedi Bouchenafa, à l’affiche du film En passant pécho sur Netflix, a quitté le territoire marocain avant l'ouverture de l'enquête. Brahim Bouhlel et "Zbarbooking" ont, eux, été arrêtés pour "diffusion d'une vidéo d'une personne sans son consentement" et "détournement de mineur". C’est depuis leurs cellules, où ils étaient détenus depuis deux semaines, qu’ils ont appris la décision de justice ce mercredi 21 avril. "Il est sous le choc, il est traumatisé. Il était dans une situation joyeuse avec des amis, en vacances dans un pays qu’il adore, avec d’excellentes relations avec tous les Marocains et toutes les Marocaines", a commenté dans "Touche pas à mon poste" Me Morel, l’avocat de Brahim Bouhlel, qui représente aussi Zbarbooking, condamné lui à un an de prison ferme. Les deux hommes ont fait appel. Une demande de remise en liberté doit être étudiée lundi prochain.