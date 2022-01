"Je l’aime" : en larmes, la sœur de Britney Spears tente de recoller les morceaux à la télévision

CONFIDENCE POUR CONFIDENCE – Jamie Lynn Spears, la cadette de la pop star, s’est invitée dans l’une des matinales les plus regardées de la télévision américaine ce mercredi 12 janvier. Une interview confession surtout donnée pour promouvoir son autobiographie.

Plus longue que celle des Avengers mais moins médiatisée que celle de Meghan et Harry, la saga Spears semble fin. Britney Spears a été libérée de sa tutelle il y a deux mois mais le linge sale du clan originaire de Louisiane continue plus que jamais à se laver en public. Dans la famille de la chanteuse, nous demandons donc la sœur cadette. Jamie Lynn, 30 ans, deux enfants et une carrière d’enfant-star stoppée net par une grossesse à l’adolescence. La jeune femme est apparue ce mercredi 12 janvier dans "Good Morning America", l’une des matinales les plus suivies de la télévision américaine.

Je n’ai jamais fait que l’aimer et la soutenir, fait ce qui était bon pour elle et elle le sait. Donc je ne sais pas pourquoi nous sommes dans cette situation maintenant - Jamie Lynn Spears

L’entretien, siglé "exclusif", a été teasé dès la veille de la diffusion avec un court extrait dans lequel elle essuie ses larmes et assure que oui, elle "aime sa sœur". "Je n’ai jamais fait que l’aimer et la soutenir, fait ce qui était bon pour elle et elle le sait. Donc je ne sais pas pourquoi nous sommes dans cette situation maintenant", glisse-t-elle. Car les relations entre les deux blondes se sont détériorées. Ces derniers mois, Britney Spears a exprimé sa colère contre ses proches. Elle a même arrêté de suivre sa cadette sur Instagram. C’est peut-être un détail pour vous, mais à l’heure des réseaux sociaux, ça veut dire beaucoup.

Jamie Lynn Spears raconte avoir été "heureuse" d’apprendre que la tutelle de son aînée avait été levée. "Quand ça a été mis en place, j’avais 17 ans et j’allais avoir un bébé donc je ne comprenais pas ce qui se passait (…). J’y comprends aussi peu aujourd’hui qu’à l’époque", glisse-t-elle. Elle explique avoir refusé de s’occuper des finances de sa sœur, contrairement à ce qui avait été annoncé. Mais assure s’être "démenée" pour donner à sa sœur "les contacts nécessaires" pour "mettre fin à la tutelle". "Si ça cause autant de désaccords au sein de la famille, pourquoi continuer ?", martèle-t-elle.

Tendre la main à son aînée à une heure de grande écoute à la télévision, c’est aussi un moyen pour Jamie Lynn Spears de rétablir sa vérité. La jeune femme était avant tout invitée pour promouvoir son autobiographie Things I should have said, "les choses que j’aurais dû dire"… De l’alcoolisme de son père à l’accident qui a failli coûter la vie à sa première fille, elle ne cache plus grand-chose. Comme un moyen d’éradiquer ses vieux démons et de répondre aux fans de Britney Spears qui l’ont prise pour cible en ligne.

Delphine DE FREITAS

