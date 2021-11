VIDÉO - "C’est un exercice de toujours garder le sourire" : dans les premiers pas des candidates à Miss France 2022

Jusqu’au 11 décembre, les Miss régionales enchaîneront les photos, les interviews et les activités de groupe. Ce mercredi, elles ont passé l’épreuve stressante de la conférence de presse qui leur a laissé – et c’est une première – la parole. Une demande de la nouvelle présidente de la société Miss France Alexia Laroche-Joubert qui compte bien prouver que ses jeunes femmes ne sont pas qu’un physique.

Il suffit de regarder les CV des candidates pour s’en convaincre. "Si on a un problème, on est sûres qu’on a une pilote pour se charger de l’avion, on a un médecin, une dentiste, deux pharmaciennes… On est parées", confirme Valéria Pavelin, représentante de la Côte d’Azur. Le décollage pour le voyage de préparation à La Réunion est prévu ce mercredi soir.