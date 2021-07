VIDÉO – "C’était beau et joyeux !" : Camille Cottin raconte sa montée des marches avec Matt Damon

Les photographes n'avaient d'yeux que pour elle, ou presque. La Française Camille Cottin a monté jeudi les marches du 74e Festival de Cannes avec toute l'équipe de Stillwater, le film de Tom McCarthy dans lequel elle donne la réplique à la superstar Matt Damon. Un grand moment dont elle a accepté de nous raconter les coulisses ce matin.

Où se situe cette montée des marches dans le top 5 de vos meilleurs souvenirs ?

Top 5, c’est difficile d’en parler comme ça. Juste avant, j’ai envoyé un SMS à Christophe Honoré parce que c’est avec lui que j’ai monté les marches la première fois. Pour lui dire que je pensais à lui. Ce qui s’est passé avant, c’est que je suis venue avec des amis qui ont monté un collectif, le Studio Bliss, et on a travaillé ensemble les tenues. Il y a Eliott Bliss qui a dessiné la robe, on est allé voir Dior… Dans ce collectif, il y a de la musique et une incroyable actrice qui m’a aidée, qui m’a dit comment prendre les poses, comment me tenir. Évidemment, il y a un côté glamour. Mais les moments de vie qui les entourent sont presque aussi importants sinon plus. Sur les marches, je pensais beaucoup à ces amis qui étaient avec moi jusqu’à la dernière minute. Ensuite, il y avait l’émotion de Tom (McCarthy, le réalisateur – ndlr) de montrer le film. Pour lui, c’était chargé, pour Matt aussi. C’était très beau et joyeux.

Virginie, c'est un peu l'antithèse de la Connasse, non ? Comment la décririez-vous ?

Je la décrirais comme une personnalité solaire, généreuse et intègre. C’est un très beau personnage. C’est un guide, au sens propre puisqu’elle va aider Bill à se guider dans la ville. Elle va aussi l’aider à s’exprimer dans le sens premier du terme puisqu’il ne parle pas français. Mais aussi l’aider à mettre des mots sur ses émotions, à panser ses blessures et à dénouer ses nœuds intérieurs. Tout ça sans jamais trop en faire parce que c’est sa nature. C’est drôle parce qu’il y a eu beaucoup de femmes en première ligne ces derniers temps et elle m’a fait penser à ça aussi. C’est une comédienne, pas une infirmière ou une professeure mais à sa façon, dans son petit univers, elle donne et elle est tournée vers les autres.