VIDÉO – Camélia Jordana : "Être une femme en 2021, c’est très violent !"

Demi-finaliste de l'émission, elle cartonne à l’époque avec l’insouciant "Non, non, non" et un album éponyme réussi mais encore trop sage. Suivront Dans la peau (2014), déjà plus sombre et mature, puis Lost (2018), un disque sophistiqué et ombrageux qui va remporter une Victoire de la musique mais déboussoler une partie de son public. Camélia Jordana y chantait - en français, en anglais et en arabe - des textes déjà très politiques à l’image de "Freddie Gray", en hommage à ce jeune Afro-américain décédé en 2015 après une arrestation musclée.

"Elle a été co-composée avec beaucoup de gens, dans des conditions qui se rapprocheraient plutôt de celles du hip-hop où on entre en studio, on est à plusieurs, chacun a une idée et, en quelques heures, on a une chanson". On y croise deux stars de la musique urbaine, Dadju ("Loco") et Soolking ("Le monde en main"), le producteur Renaud Rebillaud (Gims, Kendji), se chargeant de l’habillage sonore, hyper efficace à défaut de surprendre.

Je ne me considère pas comme une artiste engagée, je me considère comme une citoyenne concernée et consciente du monde dans lequel elle vit - Camélia Jordana

"Fragile, c’était quelque chose de beaucoup plus solitaire", poursuit la chanteuse au sujet de la seconde partie l’album, clairement plus aventureuses. "C’était plutôt la nuit, quand je rentrais justement de mes sessions avec toutes ces personnes. Je me retrouvais seule face à mon piano avec un petit verre de whisky fumé et je continuais à écrire des chansons plus intimistes. Ces chansons-là, je me disais que je ne pouvais pas m’en amputer".

Entre soul ("Jusqu’au bout des cils"), blues ("Wild Man") et musiques du monde ("Nata Iova"), Camélia Jordana y rappelle l’éclectisme de ses influences musicales. Et la beauté d'une voix qui se promène sur tous les registres avec une aisance et une conviction plutôt rare parmi les chanteuses de sa génération.