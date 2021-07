Camélia Jordana, Amel Bent et Vitaa sortent "Sorore", un disque en trio

C’est l’histoire de trois artistes amies qui se lancent un jour un défi : unir leurs voix pour créer, à trois, un nouvel album. Dignes héritières de la chanteuse Diam’s, Camélia Jordana, Amel Bent et Vitaa ont vécu ce travail à trois avec curiosité. "Il y a un goût de fraîcheur, et du coup, j'ai l'impression de tendresse (...) les gens sont touchés de voir trois femmes qui chantent ensemble", affirme la première. "Là, on se tient la main. De pouvoir le montrer au grand jour, c’est très agréable, et de le chanter, c’est vraiment le must", explique la deuxième.