Camille Thomas, la violoncelliste virtuose qui réveille les lieux endormis

Camille Thomas a enchanté ses fans, de plus en plus nombreux, en jouant sur le toit de son immeuble parisien. Un voyage qui a été initié par le premier confinement. La violoncelliste virtuose poste à l'époque des vidéos filmées par son mari sur les réseaux sociaux, qui ne passent pas inaperçues. "Tous les soirs, on venait applaudir à 20 heures le personnel soignant. Et c'était des moments très émouvants en fait parce qu'on est en communion avec toutes les fenêtres en face, toutes les personnes qu'on ne connaissait pas. Mais un soir, j'ai envie de sortir mon violoncelle pour partager de la musique avec eux" se rappelle-t-elle.