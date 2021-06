Ce jeune danseur de flamenco français est le chouchou des téléspectateurs espagnols

Son nom d'artiste, c'est "Lucas El Luco" et il est déjà un virtuose. Mais pour en arriver là, il lui a fallu des journées, des heures, des années d'entraînement. Quand il découvre le flamenco, il n'a que douze ans et c'est une révélation. "Quand il a vu ça, il m'a dit 'maman, c'est ça que je veux faire'", se souvient sa mère. "Moi après l'école, je laissais les copains et je partais dans cette salle. Mon père m'enfermait à clé et il venait rouvrir quand j'avais fini", ajoute Lucas.