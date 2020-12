Ce que le 13H de Jean-Pierre Pernaut a apporté aux métiers de la montagne

Gaëlle Charnay est avec Bernard, moniteur de ski et agriculteur depuis 40 ans. Ce dernier est un fidèle du JT de 13H de Jean-Pierre Pernaut. Ce journal a, pour lui, apporté beaucoup de choses à ses métiers. "D'abord, Jean-Pierre, ça était un pionnier dans les journaux, et un ambassadeur", nous a-t-il confié. "Il a su mettre en valeur toutes les petites exploitations dans la montagne et la pluriactivité. C'est un très grand atout pour nous dans la montagne, merci", a-t-il ajouté.

Il y a quelques années, notre équipe est venue filmer Bernard. On a notamment vu que son métier était difficile. Il faut se lever tôt le matin, à 4 heures, après on enchaîne avec les cours de ski. Pour notre moniteur et agriculteur, ce sont de vraies passions et des vocations. Pour la suite, c'est son fils qui reprendra.