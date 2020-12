Centenaire du concours Miss France : 14 d'entre elles réunies pour une photo historique

Avant cette séance d'escalade, elles ont eu droit à de la douceur avec le maquillage et la coiffure. Toutes se réjouissent de participer à cet événement. "C'est cool de se revoir toutes ensemble et de fêter ce concours qui nous unit toutes et qui a changé nos vies", confie Camille Cerf (Miss France 2015). Cette journée a aussi été l'occasion de comparer leurs écharpes, un attribut indissociable du statut de Miss France. Près de 50 années séparent certaines et toutes ont le sentiment d'avoir vécu une histoire extraordinaire. Aujourd'hui, qu'elles soient encore sous les yeux des projecteurs ou pas, toutes ont réussi leur vie professionnelle avec le sentiment d'y être parvenu en grande partie grâce cette aventure Miss France.