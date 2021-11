Ces humoristes qui font du one-man-show

Raconter sa vie sans autres artifices, qu'un fond noir et une bonne paire de baskets. Guillermo Guiz propose de rire simplement de ses déboires, l'influence du stand-up à l'américaine. "On peut raconter juste sa petite histoire comme ça. Il ne faut pas être non plus l'artiste de l'année pour être humoriste", confie-t-il.

Ils sont nombreux à cultiver ce style. Plus de 150 spectacles comiques sont à l'affiche actuellement à Paris. Des humoristes qui n'inventent plus des personnages et ne font plus de politique. Ils mettent en scène leur quotidien. Camille Chamoux, femme active et mère de famille, mène une vie à 100 à l'heure. "J'essaie que tout fasse mouche. Ça m'exaspère l'idée qu'il y a un quelconque mini-ventre ou même un petit bourrelet", raconte l'humoriste. Sur scène, elle décline la problématique du temps.