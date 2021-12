Chansons : quand les reprises cartonnent

Dans la vidéo en tête de cet article, cette voix, ces chansons, ces looks, sont presque inimitables. Vous adorez Jean-Jacques Goldman, laissez-nous vous présenter les Goldmen. Alain, avec son groupe, ne fait pas qu'interpréter les chansons de son idole, il les incarne. Ce soir-là, leur concert produit un effet inattendu. Les spectateurs étaient plus que satisfaits.

Jean-Jacques Goldman a arrêté ses concerts en 2002. Alors, dans le public, les plus heureux, ce sont ceux qui n'ont jamais pu le voir sur scène. Reproduire au plus près des concerts qui n'existent plus, cela passe par quelques astuces. Alain Stevez, chanteur du groupe Goldmen, fait tous les efforts pour imiter son idole.

Micros, projecteurs, amplis des années 60... Cet autre groupe nostalgique a le sens du détail. Ce matin-là, ce ne sont pas évidemment Paul, John, Ringo et Georges sur scène, mais les Rabeats, quatre amis originaires d'Amiens qui tournent leur clip de la chanson "Love me do". Les Beatles sont leur vie, leur gagne-pain. En contrepartie, ils n'ont pas le droit de se présenter sous leur nom, de toucher à leur arrangement. Et surtout, ils doivent reverser aux héritiers 8,8% des recettes.