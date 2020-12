VIDÉO - Gilles Lellouche : "Quand on voit la cohue dans les centres commerciaux, où est la cohérence ?"

"Quand je vois la cohue des gens dans les centres commerciaux, dans les supermarchés, je ne comprends pas bien la cohérence de tout ça", confie Gilles Lellouche à LCI dans la vidéo ci-dessus . "Après je n’ai pas les compétences, je ne voudrais pas tomber dans les gros clichetons. Mais on a un peu l’impression d’être juste obéissants et de ne pas avoir notre mot à dire. Et ça c’est un peu agaçant au bout d’un moment. Parce qu’on est quand même des adultes a priori".

Sans le nommer, Gilles Lellouche répond à la sortie polémique de Mathieu Kassovitz, jeudi dernier sur BFMTV. Le réalisateur de La Haine avait déclaré que les salles de cinémas n’était "absolument pas essentielles" et que bon nombre d’entre elles allaient disparaître au terme de la crise sanitaire, au profit de la télévision et des plateformes.

Pour l’acteur, la question du caractère essentiel de la culture ne se pose même pas. "Je pense que sortir de chez soi pour aller acheter une baguette, c’est super. Mais c’est pas mal aussi d’aller se cultiver. C’est pas mal aussi de quitter un peu son écran d’ordinateur ou sa télévision (…) On est dans une société qui a tendance à se replier sur elle-même. Donc si on maintient cette espèce de chape de plomb sur tout le monde, qu’on nous dit sans cesse 'Restez chez vous'... Ça va être compliqué !".

"Je ne crois pas que le cinéma soit mort du tout, loin de là", plaide celui qui a attiré plus de 4 millions de spectateurs en 2018 avec son premier film, Le Grain Bain. "Un film en salles, c’est une expérience collective. Il m’est arrivé de regarder des comédies au cinéma et de rire comme un dingue avec les gens… et de les regarder après tout seul chez moi et de me dire : "Ben c’est pas si drôle que ça finalement !".