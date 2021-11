Cinéma : "De son vivant" sort en salles ce mercredi

Aux côtés du malade, c'est un médecin humaniste, le docteur Gabriel Sara, cancérologue à New York qui a inspiré le film, et il joue son propre rôle. "Son travail, il est philosophique, il est métaphysique, il est même, je dirais, spirituel", raconte Emmanuelle Bercot, réalisatrice. "Je me vois comme un coach, un guide pour ces malades. C'est mon job de les entraîner à vivre cette période de la façon la plus belle, la plus digne, la plus paisible, la plus sereine et la plus productive", raconte le Dr Gabriel Sara.