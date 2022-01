Cinéma : "En attendant Bojangles" sort en salles ce mercredi

L'écrivain a composé son histoire bercée par cette musique. "À chaque fois, à l'époque du moins, elle me faisait le même effet et quelque chose qui tremblait lorsque j'écrivais. Et ce tremblement était nécessaire au ton que je veux donner", évoque Olivier Bourdeaut, écrivain et auteur du roman "En attendant Bojangles" (Éditions Finitude).

Un rythme, un phrasé singulier que les acteurs ont voulu respecter comme l'explique Romain Duris, acteur dans le film "En attendant Bojangles" (sortie nationale le 5 janvier 2022). "Comme si on se parlait en poésie tout le temps. En jouant avec les mots, en jouant avec l'énergie, et donc, il y a quelque chose de très suspendu", dit-il. Pour l'actrice Virginie Efira, "c'est vraiment l'idée de l'imagination du pouvoir. Si on est ce qu'on décide, on peut faire ce qu'on veut. Mais du coup, on ne prend pas en compte le réel".