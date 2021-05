VIDÉO - "J'ai rêvé ce film avec Anthony Hopkins" : Florian Zeller raconte "The Father"

"Tant qu'il ne m'a pas dit oui, il ne m'a pas dit non !". C'est avec ce mantra un peu gonflé que Florian Zeller a proposé à Anthony Hopkins, géant du cinéma mondial, d'être la vedette de The Father, l'adaptation de sa pièce à succès. "Pour moi, c'est le plus grand acteur vivant, si tant est que ça veuille dire quelque chose, et je sentais que pour cette histoire-là, il serait particulièrement puissant. Il s'agit de l'histoire d'un homme qui tombe, et je me disais que plus on commence à une certaine altitude, du moins dans notre imaginaire collectif, plus cette chute serait déstabilisante et troublante."

The Father, c'est l'histoire d'Anthony, un retraité qui vit seul dans son grand appartement londonien, refusant toutes les aides soignantes que sa fille Anne (Olivia Coleman) tente d'imposer à ses côtés. Au fil des minutes, le film bascule, de manière imperceptible, pour dresser le portrait d'un homme rongé par une maladie qu'il ignore. De la scène au cinéma, Florian Zeller et le scénariste Christopher Hampton ont construit leur intrigue pour placer le spectateur dans la peau de leur personnage principal, un travail d'adaptation couronné par un Oscar en mars dernier.