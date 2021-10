VIDÉO - Romain Duris : "Comme Steve Jobs, Gustave Eiffel avait un temps d'avance sur le reste du monde !"

Martin Bourboulon le voulait lui et personne d’autre. Et il n’a pas eu tort. Pour les besoins d’Eiffel, Romain Duris s’est glissé avec une gourmandise évidente dans la peau d’un homme que les livres d’histoire ont presque relégué au second plan derrière sa plus célèbre création. Et pourtant. À la fin du XIXe siècle, Gustave Eiffel est une superstar dans son domaine, un personnage surdoué et visionnaire que le film en salles mercredi éclaire d’un jour inédit à travers sa relation avec Adrienne Bourgès, son amour de jeunesse incarnée par Emma McKay, la révélation britannique de la série Netflix Sex Education.

"Eiffel, c’est un ingénieur, c’est un mathématicien, quelqu’un qui élabore des techniques très approfondies. Je le compare à Steve Jobs, quelqu’un qui a un temps d’avance sur le reste du monde", explique le comédien à LCI, fasciné par le personnage. "C’est probablement pour ça qu’il remporte le concours pour faire la Tour Eiffel. Parce que le gars est prêt. Il a les ateliers, il a la main d’œuvre, les matériaux. C’est quelqu’un qui n’a peur de rien, qui a une grande confiance en lui, une force et une intelligence très précise."