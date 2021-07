VIDÉO - Des stars, du sable et un ver géant dans la nouvelle bande-annonce de "Dune" Timothée Chalamet dans "Dune" − Warner

AVANT-GOÛT – La Warner dévoile ce jeudi de nouvelles images de "Dune" version Denis Villeneuve, un blockbuster de science-fiction dont la sortie est programmée pour le 15 septembre prochain.

On prend les mêmes et on recommence. Il y a 10 mois, la Warner mettait en ligne une bande-annonce rutilante de Dune, la nouvelle adaptation du célèbre roman de science-fiction de Frank Herbert par le cinéaste canadien Denis Villeneuve. On y découvrait Timothée Chalamet dans la peau de Paul Atréides, l’héritier d’une dynastie en guerre pour le contrôle de l’Épice, la substance la plus convoitée de la galaxie. Un rôle qui a été tenu par Kyle McLachlan dans la version de David Lynch, sortie en 1984, un échec critique et commercial que l’auteur de Blade Runner 2049 entend bien faire oublier.

Programmé pour Noël 2020, le film a été déprogrammé à cause de la pandémie, avant de trouver un nouveau point de chute à la rentrée prochaine puisqu’il sera présenté à la Mostra de Venise, quelques jours avant sa sortie français le 15 septembre. La nouvelle bande-annonce, dévoilée ce jeudi, est aussi spectaculaire que la précédente. Et si elle ne réserve pas franchement de surprise, l’accent est mis sur la romance supposée entre Paul et Chani, une mystérieuse jeune femme interprétée par l’actrice et chanteuse Zendaya.

À leurs côtés, Denis Villeneuve a convoque la crème de la crème puisque Oscar Isaac, Dave Bautista, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Jason Momoa et Javier Bardem figurent également au générique de l’un des blockbusters les plus ambitieux de l’année. Mais la vraie vedette, comme dans le film de 1984, ce sera sans doute le ver géant qui rode dans les sables de planète Arrakis. Et autant vous prévenir tout de suite, il est affamé.

Jérôme Vermelin

