VIDÉO - "Spider-Man : No Way Home", "Dune"... Voici les 10 films qui ont (presque) sauvé le box-office français en 2021

Mais alors, quels sont les 10 films qui ont sorti leur épingle du jeu dans cette période incertaine ? Les blockbusters, évidemment ! Avec 4,6 millions de spectateurs à la date de mercredi, Spider-Man : No Way Home coiffe sur le fil Mourir peut attendre, le dernier James Bond avec Daniel Craig, qui vient tout juste de franchir la barre des 4 millions d’entrées. Le trio de tête est complété par Dune, la nouvelle adaptation du célèbre roman de SF avec Timothée Chalamet qui a attiré 3,1 millions de spectateurs.

On trouve ensuite deux films français au quatrième et cinquième place : Kaamelott Premier Volet de et avec Alexandre Astier (2,6 millions d’entrées) et le polar controversé Bac Nord (2,2 millions d’entrées). Suivent le dernier Disney Encanto, la fantastique famille Madrigal (2,1 millions), Fast and Furious 9 (2 millions), Les Tuche 4 (1,9 millions), Conjuring : sous l’emprise du diable (1,8 millions) et Black Widow (1,7 millions).