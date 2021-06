VIDÉO - Jean Dujardin à l’affiche de "Présidents" : "Emmanuel Macron a un petit côté OSS 117"

Ils avaient croisé le fer, au propre comme au figuré, dans J’accuse de Roman Polanski. Et c’est avec un plaisir évident que Jean Dujardin et Grégory Gadebois se sont retrouvés sous la direction de la réalisatrice Anne Fontaine pour Présidents, en salles ce mercredi. Dans cette comédie surprenante, à la fois tendre et caustique, les deux acteurs incarnent deux anciens chefs de l’Etat qui n’ont pas franchement digéré leur départ de l’Elysée.

"Il n’était pas question de faire une imitation gênante de Nicolas Sarkozy", explique Jean Dujardin à LCI dans l'interview vidéo ci-dessus. "Ce n’est pas un biopic, je m’amuse à dire que c’est un détournement. Je prends ce qui m’intéresse. Et selon la séquence, j’en mets un peu plus ou un peu moins". Pour Grégory Gadebois, le film "se rapproche d'une BD. Ce sont des gens qu’on connaît, mais dans un univers qui n’est pas vraiment la réalité. Si bien que ça rend les choses possibles."

Pour composer son Nicolas, Jean Dujardin a visionné de nombreuses interviews de l’ancien président de droite. "Je suis tombé sur des mots. Tectonique, par exemple c’est un truc qu’il a dit dans un meeting et je me suis dit : 'Tiens, c’est c’est un truc à voler'", raconte-t-il à propos de son modèle qui n’a, aux dernières nouvelles toujours pas vu le film. "Peut-être qu'il n'en a pas envie tout de suite", remarque l'acteur. "J'ai juste envie de lui dire que ça ne fait pas mal."

Lorsqu’on demande aux deux hommes de juger les talents d’acteurs de nos responsables politiques, la réponse est plus nuancée qu’on pourrait le croire. "Le plus dur pour un homme politique, c’est la sincérité", estime Jean Dujardin. "Mais il y a plein de choses qui me plaisent chez eux. Qu’ils soient des grands tribuns ou des taiseux, qu’ils soient maladroits ou très sûrs d’eux, c’est quand même étonnant d’arriver à la tribune et de dire : ‘je vais incarner ça !’.

Impossible de ne pas leur demander un petit avis sur l’actuel chef d’État. A-t-il suffisamment d’aspérités pour être croqué de la sorte, un jour prochain ? "Je trouve qu’il a un petit côté Chirac qui est assez marrant. Il a petit côté Tintin qui débarque qui est assez rigolo", dit Jean Dujardin en mimant le salut de la main. "Un petit côté OSS en fait. Il est peut-être encore un peu vert, il faut attendre. Parce que les aspérités arrivent avec le temps, avec l’âge." Rendez-vous pour un Présidents 2 en 2027 ?