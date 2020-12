Claudio Capéo reprend les plus belles chansons italiennes

Au pied des Vosges, dans un village alsacien, Claudio Capéo et ses musiciens profitent du grand air avant la répétition générale. En studio, le chanteur travaille sa voix rauque et les morceaux de son dernier album de reprises, un hommage à ses origines. Celui qui enchaîne les succès depuis quatre ans s'était fait remarquer dans l'émission "The Voice". Il avait été propulsé avec le titre "Un homme de goût", devenu single de diamant. Et des tubes s'en sont suivis. Son duo avec Kenji Girac a totalisé 45 millions de vues sur Youtube.