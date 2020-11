Clémence Botino commente son année de Miss France

Quelques mois plus tard, elle est allée à la découverte de la neige. Il a parfois fallu lutter contre le froid et les bourrasques, mais elle a toujours souri malgré tout. Et puis comme pour tous les Français, son année a été bousculée par la crise sanitaire. La Miss a été confinée plus de deux mois en Guadeloupe, une pause appréciée dans la frénésie de son règne.