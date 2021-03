Concert des Enfoirés : dans les coulisses du grand show

Des chansons interprétées dans des décors spectaculaires, mais aussi des sketches en soutien direct à la cause. Derrière le rire, un rendez-vous incontournable face à une réalité toujours aussi difficile. "C'est l'année idéale pour se dire, je ne viens pas. Mais il y a de plus en plus de gens qui sont à la rue. Donc, il faut vraiment se mettre une pile et il faut y aller" souligne Michaël Youn. En 2020, Les Restos du cœur avaient récolté près de 16 millions d'euros grâce notamment à l'engagement de dizaines de bénévoles et de ces artistes qui parient tous sur un grand retour du public l'année prochaine pour encore une fois un show exceptionnel.