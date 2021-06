Concert : les Lensois ont retrouvé Marcel et son orchestre

Vous sentez cette énergie, ce besoin incontrôlable de s'agiter dans tous les sens et de laisser le corps exulter. C'est l'effet qu'ont donné Marcel et son orchestre, le plus fou des groupes du Nord, lors de leur concert. "C'est que du bonheur et de la joie. On est tous contents d'être là", témoigne une spectatrice. Un retour presque à la vie normale.