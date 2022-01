VIDÉO - Concours de pudding pour les 70 ans de règne d'Elizabeth II : "Je ne pense pas qu'elle choisirait mon dessert"

La consigne est pourtant simple et inspire déjà les réseaux sociaux. Un dessert original, bon, beau et facile à reproduire par tous. Les Anglais n'ont plus qu'à deviner les saveurs qui pourraient plaire à leur souveraine. "J'ai entendu dire qu'elle aimait bien boire un peu d'alcool l'après-midi, alors peut-être quelque chose avec de l'alcool dedans", avance une Londonienne auprès de TF1. "J'ai la recette du gâteau préféré de la reine-mère et il y a beaucoup de fruits dedans. Qui sait, elle a peut-être les mêmes goûts que sa mère", dit une autre.