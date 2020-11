Confinement allégé : quand pourrons-nous aller au cinéma, au théâtre, voir des concerts ?

Des dizaines de films à l'affiche attendent la réouverture des cinémas le 15 décembre prochain. Les professionnels du secteur sont prêts. Les conditions sanitaires sont les mêmes que lors du couvre-feu, qui a précédé ce deuxième confinement. Le port du masque est obligatoire tout au long de la séance. Avec un siège libre entre chaque spectateur, sauf pour le groupe de deux à six personnes. Les séances devront prendre fin à 21 heures. Il faudra donc garder son ticket comme justificatif pour rentrer chez soi. "Ça nous fera les deux séances du soir en moins. Surtout qu'aujourd'hui, on espace les séances pour éviter qu'il n'y a trop de monde, et qu'il n'y a trop de flux dans les cinémas", rappelle François De Mirman, directeur régional des salles de cinéma CGR - 'Île-de-France.

Même dispositif dans les musées. Mais aussi les théâtres qui rouvriront le 15 décembre avec une contrainte supplémentaire. La distance devrait être maintenue entre le public et les comédiens qui, eux, ne porteront pas le masque. Forcement, la mise en scène a dû également être ajustée. "On s'adapte, on n'a pas d'autres choix. Il faut qu'on soit mobile, il faut qu'on soit agile, il faut trouver de la souplesse. Parce que quand on a la chance de jouer, il faut tout mettre de son côté", martèle Jean-Marc Dumontet, producteur et propriétaire du théâtre Antoine - Paris (10e).