Confinement : comment les artistes s'évadent

Depuis des mois, Titouan et Mara avaient perdu l'habitude de la lumière et des regards sur le leur travail. Le directeur de ballet Julien Lestel n'en pouvait plus de cette immobilité. Il s'est fait ouvrir les portes du musée Rodin à Paris pour donner du sens aux répétitions qui s'éternisent dans son studio marseillais. Il a décidé de réaliser un film. Les chorégraphies se jouent en vidéo sur les réseaux sociaux. Une bouffée d'oxygène pour les jeunes danseurs : "S'il n'y a pas cette retransmission, on est un peu frustrés".