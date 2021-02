VIDÉO - Quand Elton John et Michael Caine font campagne pour le vaccin

Elton John qui se présente à un casting, en fait trop ou pas assez. Il se caricature lui-même ou imite Michael Caine et n’est finalement pas retenu… Mais place quand même son célèbre refrain "I'm still standing". Michael Caine, lui, la sobriété incarnée, se fait piquer le bras sans ciller et déclare que ce n’est pas douloureux.

Le Royaume-Uni reste pays le plus endeuillé d’Europe, avec 114.000 morts et il est encore en confinement strict. Et à ce jour, 12,6 millions de personnes ont déjà reçu la première dose du vaccin AstraZeneca-Oxford ou Pfizer-BioNTech. Mais Boris Johnson veut, à l’aide de ce type d’encouragement, que 15 millions des plus de 70 ans ainsi que l'ensemble de soignants soient vaccinés d’ici la mi-février.