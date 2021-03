VIDEO - Culture du viol : l'Amérique ne peut plus sentir Pépé le putois

Il sent mauvais, il parle français... et il est obsédé par la gent féminine. Lui, c’est Pépé le Putois (Pepe le Pew en VO), un personnage des dessins animés Looney Tunes qu’on ne reverra pas de sitôt sur les écrans, petits et grands. Pourquoi donc ? On rembobine le fil.

Tout commence par un édito du journaliste Charles M. Blow, publié le 3 mars dans le New York Times. Commentant le retrait outre-Atlantique de plusieurs livres pour enfants du Dr. Seuss, accusé de perpétuer des stéréotypes raciaux, il estimait que de nombreux personnages de dessin-animé étaient tout aussi problématiques et méritait d'être réévalués au regard des critères actuels.

Parmi eux, le fameux Pépé, crée en 1945 par le dessinateur Chuck Jones et coupable selon le journaliste de contribuer à la normalisation de la culture du viol à chaque apparition où il poursuit des ardeurs la malheureuse Pénélope la chatte.