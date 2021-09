VIDÉO - Vanessa Paradis : "Au cinéma, j'attends qu'on me propose des choses magiques"

Hasard du calendrier, elle est aussi à l’affiche de Cette musique ne joue pour personne, une comédie réalisée et scénarisée par celui qu’elle a épousé à l’été 2020. Et qui l'avait déjà dirigé dans Chien, en 2017. Cette fois, elle interprète Suzanne, une coiffeuse bègue dont le mari a emprunté de l’argent a un petit voyou pour monter une comédie musicale sur la vie de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir.

"Jusqu’ici c’est le seul qui ose me confier des rôles pareils", confie la star. "Des rôles où on ne m’attend pas du tout. Des rôles comiques, des rôles dans une certaine absurdité. Ces deux-là, celui de Jeanne et de Suzanne, sont des grands rôles de femmes. Et des femmes a priori loin de moi, ou en tout cas loin de ce que j’ai déjà pu faire en tant que comédienne."

Après son César à 16 ans pour Noce Blanche, Vanessa Paradis aurait pu devenir un visage incontournable du cinéma français. Elle a préféré choisir ses rôles avec parcimonie, revenant au premier plan en 2010 avec L’Arnacoeur. "En musique, je suis assez pro-active", avoue-t-elle. "Alors qu’au cinéma, j’attends plutôt qu’on m’appelle et qu’on me propose des choses magiques."

Regrette-t-elle de ne pas avoir davantage tourné ? "La musique, ça me prend vraiment beaucoup de temps", souligne-t-elle. "Faire un album, le promouvoir. Après je n’ai pas forcément été dans l’imaginaire des réalisateurs et des réalisateurs, à part ceux qui m'ont fait confiance comme Yann Gonzalès ou Cécilia Rouaud. C'est vrai qu'il y a des projets auxquels mes camarades ont accès et moi pas forcément. C'est peut-être lié au fait que je sois chanteuse."