Dans les coulisses du château de Versailles confiné

Au château de Versailles, les grilles dorées sont encore fermées. Ce vendredi, sur les dallages de la cour d'honneur, auparavant foulées chaque jour par 10 000 visiteurs, ne résonnent que les clés de Sandra et Cédric, gardiens parmi les 400 qui travaillent au château. À leur pas, nous avons eu l'occasion de découvrir leur travail minutieux pour garder ce monument architectural en état. Chaque étage, bibliothèque, et même la chambre à coucher de la reine... le moindre recoin y passe.

Leslie et Jean-Baptiste, eux, s'occupent de l'horlogerie du château. Durant la journée, ils ont une centaine d'horloges à ausculter. Dans la galerie des Glaces, on fait la connaissance de Myriam Rignol, la violoniste. En attendant le retour du public, elle a joué devant des caméras. Pendant ce temps, dans l'antichambre du Grand Couvert, une restauratrice inspecte l'état des peintures. Et plus loin, dans le chantier des appartements du Dauphin, une dizaine de corps de métier. Peintres, sculpteurs sur bois, menuisiers, doreurs... travaillent à redonner à ces salles la lumière d'autrefois. Quid du chantier entrepris aux jardins ?