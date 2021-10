VIDÉO - "Ça fait des adultes brisés" : dans "Sept à Huit", Thierry Beccaro se confie sur son passé d'enfant battu

Est-ce que maman va rentrer de bonne humeur ? Dans quel état sera papa ? Toute son enfance, Thierry Beccaro aura vécu la peur au ventre. La peur de recevoir des coups "qui font mal", la peur des humiliations, quotidiennes. Il y a quatre ans, l'ancien animateur de "Motus" brisait le silence en révélant ses blessures d'enfant battu dans le bouleversant livre "Je suis né à 17 ans" (Éditions Plon). À l'occasion de son nouvel ouvrage, où il revient une nouvelle fois sur cette enfance traumatisante et sur les addictions engendrées, il a accepté de se livrer face à Audrey Crespo-Mara, pour l'émission de TF1 "Sept à Huit".

De ces violences, des années plus tard, il n'en a rien oublié. "Ça fait mal, ça vous fracasse le corps et ça vous fracasse la tête. Ça vous fracasse la vie. Ça vous fait des adultes qui sont brisés, vraiment", tient à souligner l'acteur. De sa vie d'enfant et d'adolescent il ne garde rien, si ce n'est "la peur", "la trouille", pour lui et pour sa sœur "témoin de tout ça" : "Avant que mon père ne rentre, je la suppliais de ne pas faire des boulettes en mangeant parce que ça allait le rendre fou", raconte l'homme de télé et de théâtre marqué à 65 ans par une profonde tristesse, qui perdure, avec cette difficulté "d'accéder au bonheur".

