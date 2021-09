VIDÉO – L'interview psycho de Chris Marques : "J'ai de très belles fesses, mais ce n'est pas connu !"

C'est le juré historique de "Danse avec les stars". Ce vendredi 17 septembre, Chris Marques retrouvera son fauteuil de juge dans la saison 11 de l'émission. Une édition qui s'annonce pleine de surprises et de nouveautés, à commencer par de nouveaux camarades pour Chris Marques, qui sera entouré de Denitsa Ikonomova, qui quitte la troupe des danseurs pour juger les candidats ; du danseur de l’Opéra de Paris François Alu ; et du célèbre couturier Jean-Paul Gaultier.

Très exigeant et souvent redouté par les candidats, le danseur et chorégraphe s'est prêté avec malice à notre questionnaire psycho. L'occasion d'en découvrir plus sur le juré de 43 ans, avec qui nous avons bien ri. Saviez-vous qu'il avait une peur bleue des chiens et qu'il se rongeait les ongles ? Ou encore qu'il avait dormi dans la rue à ses débuts en Angleterre ?