VIDÉO - "Danse avec les stars" : en scène malgré la mort de son père, Aurélie Pons bouleverse

Son courage a impressionné tout le monde. Au cours de la semaine, la comédienne Aurélie Pons a appris la disparition de son père, victime d’une crise cardiaque. Malgré la douleur, la star de la série "Ici tout commence" sur TF1 a décidé de continuer l'émission et de danser pour lui ce vendredi soir.

Et quel plus bel hommage qu’un paso doble endiablé ? Pour sa performance la plus réussie de la saison, la jeune femme et son partenaire Adrien Caby ont fait des merveilles sur I wanna be your slave du groupe italien Maneskin. "Je pense qu'il est fier de moi", confie-t-elle à propos de son papa, fan de l'émission.