VIDÉO - De "Gossip Girl" au rock'n'roll : la renaissance électrique de Taylor Momsen

Propulsé par le single "Make Me Wanna Die", l’album Light Me Up fait vaciller les sceptiques. Dans un registre post-grunge mâtiné de classic rock, les musiciens font parler la poudre. Voix rauque, présence magnétique, Taylor s’impose elle comme une chanteuse sacrément convaincante, petite cousine déterminée de Joan Jett et Courtney Love. Reste que lorsqu'elle annonce en 2011 vouloir mettre un terme à sa carrière d’actrice, certains doutent encore.

"Je me considère comme une musicienne, parce que c’est le truc que j’ai choisi", explique-t-elle à l’époque au site Artisan News. "J’ai commencé à jouer la comédie à l’âge de 3 ans, mais j’y avais été un peu contrainte. Ça ne me dérange pas. J’aime bien ça. Mais c’est plus un job qu’autre chose." Après avoir fait une apparition dans le dernier épisode de Gossip Girl, en 2012, la jeune femme ne reviendra pas en arrière.

Un an plus tard, un nouveau drame frappe le groupe. Kato Khandwala, le producteur qui a façonné leurs trois premiers albums, se tue dans un accident de moto à l’âge de 47 ans. Taylor Momsen, qui voyait en lui son mentor et son meilleur ami, va mettre de longs mois à s’en remettre. "J’ai véritablement plongé", reconnaît-elle dans une interview au NME. "J’étais dans un état d’esprit très sombre, j’ai fait une dépression et j’ai abusé de certaines substances. Alors ça peut paraitre cliché, mais c’est le rock'n’roll qui m’a sauvé."

Cette période douloureuse constitue les fondations de Death By Rock And Roll, le quatrième album de The Pretty Reckless, paru le 12 février. Sur la pochette, la chanteuse pose nue sur une pierre tombale, tout un symbole. Musicalement, le groupe a encore élargi sa palette, avec l’aide d’invités prestigieux. Le guitariste Kim Thayill et le batteur Matt Cameron, rescapés de Soundgarden, viennent prêter main forte sur l’intense "Only Love Can Save Me Now" tandis que Tom Morello de Rage Against The Machine décoche le genre de solo pyrotechnique dont il a le secret sur le single "And So It Went".

Mention spéciale à "25", une ballade rock poignante "à la James Bond" sur laquelle Taylor Momsen égrène, année après année, les hauts et les bas d’une existence passée devant les projecteurs. "J’ai 25 ans et je suis toujours vivante", constate la jeune femme qui après avoir surmonté ses idées noires, n’attend plus que la réouverture des salles de concert pour faire rugir sa renaissance. Qu’elle se rassure, elle n’est pas toute seule !