"De l’envie, de l’amour, du partage" : Slimane signe "Maintenant", le nouvel hymne des Enfoirés

Les Enfoirés, c’est toujours la même cause mais jamais la même chanson. Comme tous les ans, la troupe doit se retrouver pour enregistrer une série de concerts - sans public - à Lyon, et qui dit nouveau show dit nouvel hymne. Le titre officiel est signé par Slimane et s’appelle "Maintenant".

Une équipe de TF1 a rencontré le chanteur aux côtés de Florent Pagny et de Zazie à l’occasion de l’enregistrement de l'émission "The Voice", dont ils sont tous trois jurés. "Je me dis qu’il faut faire une chanson qui va toucher les gens et qui va fonctionner. En fait, c’est simple, c’est la même chose que chaque année, il faut de l’envie, il faut de l’amour, il faut du partage", confie-t-il.