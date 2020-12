De Laurent Gerra à Etienne Carbonnier, les humoristes rendent hommage à Jean-Pierre Pernaut

Alors que Jean-Pierre Pernaut présentera son dernier JT vendredi 18 décembre, des reportages, revenant sur l'histoire et les temps forts du 13H, sont diffusés tout au long de la semaine. À J-3 de ce départ, on part sur l'adage "tant de fois imité, jamais égalé". Pour cause, imitateurs et humoristes ont essayé d'imiter la voix rauque et chaude de notre Jean-Pierre Pernaut. On a même pu rassembler un florilège dans nos images d'archives. Et comme elles ont en fait leur voix, ces personnes seront bientôt au chômage endémique.