Décès de Gaspard Ulliel, victime d'un accident de ski

C'est à bord de cet hélicoptère, filmé par un témoin de l'accident que Gaspard Ulliel avait été transporté d'urgence au CHU de Grenoble hier après-midi. Quelques minutes plutôt, l'acteur et un autre skieur entrent en collision au niveau de ces panneaux sur le domaine de La Rosière. Lorsque les secours arrivent, le deuxième skieur est indemne, mais le comédien est immobile et inconscient.

L'accident s'est produit en haut d'une piste bleue, une piste de niveau intermédiaire. Le comédien skiait avec ses amis. La mort de Gaspard Ulliel est annoncée cet après-midi après plusieurs heures d'incertitude sur son état de santé. Le cinéma français perd brutalement l'un de ses plus grands talents. Sur les réseaux sociaux, les hommages affluent. Son ami Pierre Niney salue sa bienveillance et sa gentillesse. Alexandra Lamy, se souvient de son rire et de son élégance.

Le grand public retiendra sans doute l'acteur au physique magnétique, égérie de la marque Chanel. Mais Gaspard Ulliel c'est d'abord un talent précoce. dès ses 19 ans, il impressionne dans "Les égarés" aux côtés d'Emmanuelle Béart. Très vite, la coqueluche du cinéma français devient un comédien de premier plan et marque les esprits dans "Un long dimanche de fiançailles", film de Jean-Pierre Jeunet qui lui vaut son premier César. S'offrent à lui des rôles phares : "Yves Saint Laurent" en 2014 et cette prestation sans doute la plus aboutie dans "Juste la fin du monde" de Xavier Dolan. Gaspard Ulliel laisse derrière lui une campagne et un enfant de six ans.