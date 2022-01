Décès de Jean-Jacques Beineix, réalisateur de "37°2 le matin"

Pour 37°2 le matin, Jean-Jacques Beineix avait préféré choisir une inconnue pour jouer auprès de Jean-Hugues Anglade. Béatrice Dalle, sulfureuse, apparaissait pour la première fois sur les écrans dans ce film devenu culte, histoire d'amour et de folie de Betty et Zorg.

Et c'est avec émotion et fierté que le réalisateur regardait les premiers essais de son actrice en mars 2013. "Quand on voit ça, on se rend compte qu'on a affaire à quelqu'un qui a la grâce. C'est une chance absolue pour un metteur en scène de voir apparaître quelqu'un qui est aussi naturel, aussi indomptable".