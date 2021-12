"Les Producteurs" : découvrez l'adaptation d'Alexis Michalik

Un producteur en disgrâce et un comptable rêvant de paillettes vont tenter de mettre en scène le pire spectacle possible. Ils tombent d'accord sur une obscure comédie musicale écrite par un marginal nostalgique du Troisième Reich. Le sujet nauséabond semble tout indiqué pour un échec retentissant.

Cette version française prouve que le grain de folie n'a pas de nationalité. Une troupe de seize comédiens capables de danser, chanter et jouer la comédie pour un spectacle à 100 à l'heure et dont la musique est jouée en simultané par un véritable orchestre. Ce qui devait être une catastrophe artistique se révèle un triomphe absolu d'ironies et de kitch. C'est tout l'humour grinçant de Mel Brooks il y a plus de 50 ans décliné à la française.