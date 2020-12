Découvrez le cinéma autrement

D'après les annonces du gouvernement, les cinémas ne pourront rouvrir que le 7 janvier prochain, et ce, sous réserve que la situation sanitaire s'améliore. Alors en attendant leur réouverture, Karima Charni propose de découvrir ce secteur autrement, en d'autres mots dans les livres. "Il était une fois Peau d'âne", paru aux Éditions de La Martinière et écrit par Emmanuel Pierrat et Rosalie Varda, figure parmi la liste. Un monde féerique raconte des tas d'anecdotes sur comment ont été brodées les robes de Catherine Deneuve. "Les bons baisers du monde" de Guillaume Evin et Laurent Perriot fait également un succès actuellement. Pour cause, il s'agit du premier atlas des films de James Bond, une invitation au voyage.