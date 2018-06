VIDÉO - C'est quoi la "paralysie musicale", qui touche les Français à partir de 27 ans ?

Question : est-ce que la "paralysie musicale" est grave, docteur ? Réponse : non. Vous avez des circonstances atténuantes ! Plusieurs facteurs expliquent cette pratique : si pour un quart des personnes interrogées, l'emploi du temps est la raison principale de cet arrêt des découvertes musicales, le trop large choix et l'occupation des enfants sont évoqués dans respectivement 18 et 14% des cas.





Peut-être devrions-nous nous inspirer de nos voisins d’outre-Rhin qui ne sont pas touchés par cette paralysie avant leur 31e anniversaire ou encore nos voisins d’outre-Manche, pas avant 30 ans et 6 mois. Mais nos jeunes artistes hexagonaux ne doivent pas pour autant désespérer, 54% des sondés aimeraient avoir davantage de temps pour découvrir de nouveaux sons.





🎶 Ah, ce temps qui court, qui nous rend sérieux... 🎶