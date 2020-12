Dernier JT de 13H de Jean-Pierre Pernaut : "On est tous avec toi", Jacques Rieg Boivin

Noël à Strasbourg et le JT de 13H est une histoire qui dure depuis plusieurs années. "Jean-Pierre et Noël, c'est une grande aventure. C'est une histoire qu'on vit depuis 30 ans", a affirmé Jacques Rieg Boivin. Le doyen des correspondants a ajouté que "si aujourd'hui, il y a des marchés un peu partout dans l'Hexagone, c'est en partie grâce à Jean-Pierre". En effet, "il a relayé et a donné de l'importance à cette fête qui n'était pas traitée de la même façon auparavant".

"On a fait des centaines de sujets sur Noël et sur l'Avent", se remémore Jacques Rieg Boivin. "Noël et le retentissement du marché de Strasbourg te doivent beaucoup", confie-t-il. Jacques Rieg Boivin a également dévoilé l'existence du label "L'ami de Jean-Pierre" dont il est fier et honoré. Le correspondant en profite pour évoquer Laurence Claudepierre, Eric Schings, Philippe Vogel, le bureau de Metz ainsi que celui de Dijon. "On t'embrasse tous, on est tous avec toi", a-t-il dit pour conclure.