VIDÉO - "Merci Papy !" : aux Invalides, l'émotion de Victor Belmondo, le petit-fils de Bébel

Retenez bien son prénom. Fils aîné de Paul et Luana Belmondo, Victor Belmondo a eu la lourde tâche de s’exprimer au nom des six petits-enfants de Bébel, ce jeudi lors de l’hommage national aux Invalides. Très ému lors de l’entrée du cercueil, le jeune acteur de 27 ans a prononcé un discours plein de tendresse en mémoire de l’interprète du Magnifique, entouré par son frère Giacomo et de leurs cousins Annabelle, Christopher et Nicolas, les enfants de Florence, la deuxième fille de Jean-Paul Belmondo.

" Le soleil ne s’éteint pas. Il brille, il irradie partout. Tout le temps", a-t-il lancé devant célébrités et anonymes, réunis autour de la dépouille de l’acteur. "Lorsqu’il se couche quelque part, il se réveille ailleurs. Et notre grand-père nous irradie. Il nous irradiera toujours de son sourire", a-t-il promis. "Merci Papy de nous avoir donné tant de joie. Tu nous laisses remplis de ce bonheur immense. On pense à toi. On t’aime. Et amuse-toi bien avec tes copains qui t’ont tant manqué."