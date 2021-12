VIDEO – Doctor Strange fait face à son côté obscur dans le teaser de son deuxième film solo

Un sort mal exécuté a suffi à ouvrir les portes du multivers dans Spider-Man : No Way Home, actuellement au cinéma. "Un concept dont on ne sait quasi rien", rappelle Doctor Strange. Si ce n’est que plusieurs réalités parallèles coexistent.

Cette phrase, issue du dernier volet de la trilogie de l’homme-araignée avec Tom Holland, est reprise dans les premières images du très attendu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Les studios Marvel parlent de teaser. Mais on se risquera à parler de bande-annonce vu la longueur de la vidéo. Plus de 2 minutes, tout de même.